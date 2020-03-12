Марка DS виставила на народний суд пару концептів, присвячених 50-річчю моделі Citroen SM.

DS DESIGN STUDIO PARIS підготувала шість варіантів SM 2020, які покаже протягом тижня. Два з них вже виставлені на народне голосування в соцмережах, решту покажуть пізніше. Імовірно, переможний дизайн буде втілений в шоукарі.

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Оригінальний Citroen SM був представлений публіці 10 березня 1970 року. Це один з найвідоміших і стильних автомобілів Citroen. Він оснащувався гідропневматичною підвіскою, мотором Maserati V6, поворотними фарами та мав футуристичний дизайн.

Фото: дизайн-концепти SM 2020 від DS Automobiles / DS Automobiles

До 50-річчя моделі дизайнери преміум-бренду DS створили шість дизайнів автомобіля, названого SM 2020. Перші два з них вже представлені на суд громадськості у відкритому голосуванні, а ще чотири покажуть пізніше. За дизайн, який подобається більше, можна проголосувати на сторінці DS Automobiles у Facebook та Twitter.



Крім того, в Instagram @DS_Official незалежні дизайнери можуть пропонувати власні концепції сучасного SM, позначивши допис хештегом #SM2020.

Конкурс триватиме до 16 березня, коли буде визначено переможця фінального туру. Найактивніші користувачі, які долучаться до голосування, матимуть шанс отримати постер з зображенням концепта, підписаний автором.

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