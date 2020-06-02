Бывшие чемпионы Формулы 1 не выигрывали с 2012 года. Не последнюю роль сыграло и отмена нынешнего чемпионата и неопределенность в проведении будущих соревнований.

Williams Grand Prix Holdings (WGPH) опубликовал результаты деятельности за 2019 год, показывая, что доход от Формулы 1 уменьшился до 95,4 миллиона фунтов, против прошлогодних 130,7 миллиона.

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"Правление WGPH проводит пересмотр всех возможных стратегических вариантов, доступных компании", – говорится в сообщении. "Варианты, рассматриваемые включают, но не ограничивают, привлечение нового капитала для бизнеса, миноритарного или мажоритарного пакета акций WGPH или всей компании".

Совет назначил Allen&Co и Lazard совместными финансовыми советниками для оказания помощи в стратегическом обзоре и формальном процессе продажи.

Williams Racing в последний раз выигрывала в Королевских гонках в 1997 году с канадцем Жаком Вилньовом, а последний лучший результат был показан в гонке 2012 года. На счету Williams Racing девять кубков конструкторов и семь абсолютных титулов Чемпионов мира.

Финансы команды пострадали в результате плохой производительности, а пандемия COVID-19 принесла большую боль и настроена на дальнейшее влияние на прибыль от коммерческих прав в 2020 году.

В пятницу "Уильямс" также объявила о прекращении своих отношений с партнером по титулу ROKiT и главным спонсором ROK Drinks.

В сообщении отмечается, что на данный момент команда все еще имеет необходимые ресурсы для выступления в соревновании и готова возобновить гонки, когда позволят условия. Формула 1 планирует начать сезон в Австрии, в июле. Организаторы Чемпионата планируют ввести ограничения бюджета каждой из команд в 145 миллионов долларов. "Правление WGPH считает, что стратегический обзор и формальный процесс продажи – это правильный и рассудительный шаг, сделает возможным продолжение истории команды в Формуле 1 в будущем".

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