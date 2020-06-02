Колишні чемпіони Формули 1 не вигравали з 2012 року. Не останню роль зіграло і скасування цьогорічного чемпіонату та невизначенність у проведенні майбутніх змагань.

Williams Grand Prix Holdings (WGPH) опублікував результати діяльності за 2019 рік, показуючи, що дохід від Формули 1 зменшився до 95,4 мільйона фунтів, проти минулорічних 130,7 мільйонів.

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“Правління WGPH проводить перегляд усіх можливих стратегічних варіантів, доступних компанії”, – сказано в повідомленні. “Варіанти, що розглядаються, включають, але не обмежуються, залучення нового капіталу для бізнесу, міноритарного чи мажоритарного пакету акцій WGPH або ж усієї компанії”.

Рада призначила Allen&Co та Lazard спільними фінансовими радниками для надання допомоги у стратегічному огляді та формальному процесі продажу.

Williams Racing востаннє вигравала у Королівських перегонах у 1997 році з канадцем Жаком Вілньовом, а останній кращий результат був показаний у гонці 2012 року. На рахунку Williams Racing дев'ять кубків конструкторів і сім абсолютних титулів Чемпіонів світу.

Фінанси команди постраждали внаслідок поганої продуктивності, а пандемія COVID-19 принесла більший біль і налаштована на подальший вплив на прибуток від комерційних прав у 2020 році.

У п’ятницю “Вільямс” також оголосила, про припинення своїх відносин із партнером по титулу ROKiT та головним спонсором ROK Drinks.

У повідомленні відзначається, що на даний момент команда усе ще має необхідні ресурси для виступу у змаганні та готові відновити перегони, коли дозволять умови. Формула 1 планує розпочати сезон в Австрії, у липні. Організатори Чемпіонату планують запровадити обмеження бюджету кожної з команд у 145 мільйонів доларів.“Правління WGPH вважає, що стратегічний огляд та формальний процес продажу – це правильний та розсудливий крок, що зробить можливим продовження історії команди у Формули 1 в майбутньому”.

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