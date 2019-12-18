Функция Street View на картах Google впервые появилась в 2007 году. Сейчас карты Google покрывают области проживания 98 процентов населения Земли.

Компания Google сообщает, что сложив все имеющиеся изображения, можно получить "ленту", которая обернет Землю 400 раз.

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Для сбора 360-градусных фотографий используются автомобили, оборудованные круговыми камерами. В труднодоступных местах, где не могут проехать машины, применяются другие средства передвижения, в том числе и лодки. Также информацию поставляет "пехота" – пешие сотрудники со специальными устройствами Street View Trekker в рюкзаках. Что действительно удивительно, так это то, что трекеры надевают даже на животных – овец, верблюдов, лошадей и другой скот.

Все фотографии собираются в целостный материал, сопоставляются со спутниковыми снимками и наземной картографией для создания полных и подробных карт с фото-сопровождением. Вместе со спутниковыми изображениями Google Earth, фото-карты покрывают площади, на которых проживают 98% населения нашей планеты.

Фото: темным отмеченные регионы, где доступен сервис Google Street View / Google

В июле этого года стало известно, что в Google Maps обнаружили 11 миллионов фальшивых адресов. Их создают (добавляют на карты) коммерческие компании, чтобы увеличить выдачу в поиске. А модераторы карт Google проводят регулярные проверки и чистки.

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