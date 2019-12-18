Функція Street View на мапах Google вперше з'явилась у 2007 році. Нині мапи Google покривають області проживання 98 відсотків населення Землі.

Компанія Google повідомляє, що склавши усі наявні зображення, можна отримати “стрічку”, яка оберне Землю 400 разів.

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Для збору 360-градусних фотографій використовуються автомобілі, обладнані круговими камерами. У важкодоступних місцях, де не можуть проїхати машини, застосовуються інші засоби пересування, в тому числі й човни. Також інформацію постачає “піхота” – піші співробітники зі спеціальними пристроями Street View Trekker в рюкзаках. Що справді дивно, так це те, що трекери одягають навіть на тварин – овець, верблюдів, коней та іншу худобу.

Усі фотографії збираються в цілісний матеріал, співставляються з супутниковими знімками та наземною картографією для створення найповніших та найдетальніших мап з фото-супроводом. Разом з супутниковими зображеннями Google Earth, фото-мапи покривають площі, на яких проживають 98% населення нашої планети.



Фото: темним відмічені регіони, де доступний сервіс Google Street View / Google

У липні цього року стало відомо, що в Google Maps виявили 11 мільйонів фальшивих адрес. Їх створюють (додають на мапи) комерційні компанії, аби збільшити видачу в пошуку. А модератори мап Google проводять регулярні перевірки та чистки.

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