Новинка компании Gordon Murray Automotive представляет собой упрощенную версию суперкара T.50 и имеет тот же мотор, но предлагает 607 лошадиных сил мощности и лучшую пригодность для повседневной эксплуатации.

Молодая компания Gordon Murray Automotive представила вторую модель для дорог общего пользования. Будет выпущено всего 100 экземпляров новинки.

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Продолжение фантастического T.50 от Gordon Murray Automotive официально получило индекс T.33. Младшая модель имеет в моторном отсеке тот же атмосферный 3,9-литровый V12 Cosworth с отдачей в 607 лошадиных сил, который вращает задние колеса.

Хотя двигатель был дефорсирован с 663 сил до 607, он все еще способен раскручиваться до 11 100 об/мин. Пиковая мощность GMA T.33 достигает суборбитальных 10 500 оборотов, при этом максимальный крутящий момент 451 Ньютон-метр достигается при 9 500 об/мин. GMA говорит, что 75 процентов этого крутящего момента доступны уже при 2 500 об/мин.

Мощность поступает на заднюю ось через шестискоростную механическую коробку передач. Опционально доступна автоматическая трансмиссия. GMA утверждает, что коробка передач Xtrac является самой легкой в ​​мире и весит менее 80 килограммов. Мотор тоже легкий – его масса 177 килограммов со всем, что прикручено к монококковому шасси из углеродного волокна. В результате, GMA T.33 имеет лучшее соотношение мощности к весу, чем мощный McLaren F1, создателем которого был Гордон Мюррей.

GMA не обнародовала цифры производительности новинки, но можно с уверенностью предположить, что этот автомобиль быстрый, пусть чуть-чуть и уступающий в динамике Т.50. Младшая модель имеет активные аэродинамические элементы, как регулируемый спойлер на корме, а также множество инженерных решений в дизайне, которые также улучшают аэродинамику. Внутри суперкар предлагает достаточно спартанское пространство, но не совсем лишен комфорта современных функций. Так, мультимедийная система суперкара поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Среднемоторный спорткар класса GT получится тиражом из 100 экземпляров, равно как Т.50, но будет стоить поменьше. Цена GMA T.33 начинается с 1,37 миллиона фунтов стерлингов – это 53,3 миллиона гривен по текущему курсу обмена. И это едва ли не вдвое дешевле Т.50, который стоит от 2,36 миллиона фунтов.

Фото: GMA T.33 / Gordon Murray Automotive