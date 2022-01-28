Новинка компанії Gordon Murray Automotive являє собою спрощену версію суперкара T.50 і має той самий мотор, але пропонує 607 кінських сил потужності та кращу придатність для повсякденної експлуатації.

Молода компанія Gordon Murray Automotive представила свою другу модель для доріг загального користування. Буде випущено лише 100 екземплярів новинки.

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Продовження фантастичного T.50 від Gordon Murray Automotive офіційно отримало індекс T.33. Молодша модель має у моторному відсіку той же атмосферний 3,9-літровий V12 Cosworth з віддачею у 607 кінських сил, який обертає задні колеса.

Хоча двигун був дефорсований з 663 сил до 607, він все ще здатен розкручуватись до 11 100 об/хв. Пікова потужність GMA T.33 досягає суборбітальних 10 500 обертів, при цьому максимальний крутний момент 451 Ньютон-метр досягається при 9 500 об/хв. GMA каже, що 75 відсотків цього крутного моменту доступні вже при 2500 об/хв.

Потужність надходить на задню вісь через шестишвидкісну механічну коробку передач. Опційно доступна автоматична трансмісія. GMA стверджує, що коробка передач Xtrac є найлегшою у світі, вона важить менше 80 кілограмів. Мотор також легкий – його маса 177 кіло з усім, що прикручено до монококового шасі з вуглецевого волокна. У результаті, GMA T.33 має краще співвідношення потужності до ваги, ніж могутній McLaren F1, творцем якого був Гордон Мюррей.

GMA не оприлюднила цифри продуктивності новинки, але можна з упевненістю припустити, що цей автомобіль швидкий, нехай трохи і поступається у динаміці Т.50. Молодша модель має активні аеродинамічні елементи, як регульований спойлер на кормі, а також безліч інженерних рішень у дизайні, які також покращують аеродинаміку. Всередині суперкар пропонує досить спартанський простір, але не зовсім позбавлений комфорту сучасних функцій. Так, мультимедійна система суперкара підтримує Apple CarPlay і Android Auto.

Середньомоторний спорткар класу GT вийде тиражем зі 100 екземплярів, так само як Т.50, але коштуватиме трохи менше. Ціна GMA T.33 починається з 1,37 мільйона фунтів стерлінгів – це 53,3 мільйона гривень за поточним курсом обміну. І це ледь не вдвічі дешевше за Т.50, який коштує від 2,36 мільйона фунтів.

Фото: GMA T.33 / Gordon Murray Automotive