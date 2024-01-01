Город в США запретил электрические велосипеды: названа причина

Закон на местном уровне принял небольшой городок Ки-Бискейн островной общины на юге Флориды. Там члены совета мэрии ввели чрезвычайный запрет на электрические велосипеды и электросамокаты.

В общем Ки-Бискейн прославился как центр альтернативных автомобилей, преимущественно гольф-каров, которые ездят по улицам так же часто, как и большие транспортные средства. Электровелосипеды также стали популярным видом транспорта на острове пока их не запретили в этом году после местной трагедии – погибла учительница Меган Эндрюс, 66 лет.

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Эндрюс ехала ночью на педальном велосипеде, но произошло смертельное столкновение с водителем электровелосипеда. Наезд совершил 12-летний подросток. Велосипедист утверждал, что не видел Эндрюс, которая, по словам полиции, ехала на велосипеде без фар и без шлема. Судмедэксперты признали столкновение несчастным случаем.

Первоначальный чрезвычайный запрет на электровелосипеды и скутеры был спешно введен в действие еще в феврале, через два дня после смерти уважаемой преподавательницы Меган Эндрюс. А через некоторое время был принят постоянный запрет, за который почти единогласно проголосовали все члены совета, кроме одного.

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Здесь есть одна интересная деталь. Статус постоянного запрета условный, поскольку постановление имеет дату прекращения действия, которая будет пересмотрена в августе 2025 года.

Многие члены общины одобряют новый запрет, некоторые местные жители уже обращались в мэрию с петициями об ужесточении правил относительно электровелосипедов. Однако есть и такие, кто на новый запрет сетует, мол, такая инициатива подавила местное использование альтернативного транспорта, что так стремительно развивается в стране.

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Местный кандидат в мэры Чарльз Коллинз хотел бы, чтобы транспортные средства микромобильности рассматривались как решение для общины, а не как проблема. Коллинз считает, что электровелосипеды могут помочь уменьшить интенсивность дорожного движения, улучшить экологическую ситуацию и сэкономить людям немало средств. По его мнению, каждая поездка ребенка на электровелосипеде экономит родителям поездку туда и обратно на автомобиле.

В соцсетях по этому поводу развернулись дискуссии, в комментариях есть разные мнения. Многие люди высказываются о поспешности решения. Некоторые указывают, что следует искать компромисс. А кто-то приводит пример, что когда столетие назад автомобили стали популярными, они были достаточно опасными. Водители ехали опасно, от чего пострадало много людей.

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Таким образом, контроль за соблюдением правил дорожного движения увеличивался вместе с обучением водителей. Поэтому и полезная новая технология электровелосипедов не должна быть запрещена, ее следует регулировать, чтобы получить выгоду от ее невероятной ценности.

Конечно, водители обоснованно жалуются на владельцев электровелосипедов, которые нарушают правила дорожного движения, проезжают на красный свет и тому подобное. Однако большинство людей склоняется к мнению, что полный запрет не является правильным ответом на такое полезное транспортное средство.