Місто в США заборонило електричні велосипеди: названо причину

Закон на місцевому рівні прийняло невеличке містечко Кі-Біскейн острівної громади на півдні Флориди. Там члени ради мерії запровадили надзвичайну заборону на електричні велосипеди та електросамокати.

Загалом Кі-Біскейн прославився як центр альтернативних автомобілів, переважно гольф-карів, які їздять вулицями так само часто, як і більші транспортні засоби. Електровелосипеди також стали популярним видом транспорту на острові поки їх не заборонили цього року після місцевої трагедії – загинула вчителька Меган Ендрюс, 66 років.

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Ендрюс їхала вночі на педальному велосипеді, але сталося смертельне зіткнення з водієм електровелосипеда. Наїзд скоїв 12-річний підліток. Велосипедист стверджував, що не бачив Ендрюс, яка, за словами поліції, їхала на велосипеді без фар і без шолома. Судмедексперти визнали зіткнення нещасним випадком.

Початкова надзвичайна заборона на електровелосипеди та скутери була спішно введена в дію ще в лютому, через два дні після смерті шановної викладачки Меган Ендрюс. А через деякий час було прийнято постійну заборону, за яку майже одноголосно проголосували всі члени ради, крім одного.

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Тут є одна цікава деталь. Статус постійної заборони умовний, оскільки постанова має дату припинення дії, яку буде переглянуто у серпні 2025 року.

Багато членів громади схвалюють нову заборону, деякі місцеві жителі вже зверталися до мерії з петиціями про посилення правил щодо електровелосипедів. Однак є й такі, хто на нову заборону нарікає, мовляв, така ініціатива придушила місцеве використання альтернативного транспорту, що так стрімко розвивається в країні.

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Місцевий кандидат у мери Чарльз Коллінз хотів би, щоб транспортні засоби мікромобільності розглядалися як рішення для громади, а не як проблема. Коллінз вважає, що електровелосипеди можуть допомогти зменшити інтенсивність дорожнього руху, покращити екологічну ситуацію та заощадити людям чимало коштів. На його думку, кожна поїздка дитини на електровелосипеді економить батькам поїздку туди й назад на автомобілі.

В соцмережах щодо цього розгорнулися дискусії, в коментарях є різні думки. Багато людей висловлюються про поспішність рішення. Дехто вказує, що слід шукати компроміс. А хтось наводить приклад, що коли століття тому автомобілі стали популярними, вони були досить небезпечними. Водії їхали небезпечно, від чого постраждало багато людей.

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Таким чином, контроль за дотриманням правил дорожнього руху збільшувався разом із навчанням водіїв. Отож і корисна нова технологія електровелосипедів не повинна бути заборонена, її слід регулювати, щоб отримати вигоду від її неймовірної цінності.

Звісно, водії обґрунтовано скаржаться на власників електровелосипедів, які порушують правила дорожнього руху, проїжджають на червоне світло тощо. Однак більшість люду схиляється до думки, що повна заборона не є правильною відповіддю на такий корисний транспортний засіб.