Киевщина получила еще один отремонтированный мост, вернее его часть: возле Гостомеля открыто движение по левому проезду через реку Ирпень.

Транспортное сообщение на этом отрезке автотрассы М-07 Киев – Ковель – Ягодин теперь значительно улучшится. Полноценного логистического обеспечения здесь не было с 2022 года, когда из-за боевых действий в начале российской оккупации региона мост был разрушен.

Это произошло 25 февраля 2022-го, когда рашисты уже свирепствовали на улицах Гостомеля. Благодаря подрыву такого стратегического объекта удалось перекрыть путь вражескому трафику и разбить большую колонну бронетехники оккупантов, которые пытались прорваться в Киев.

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Обустроенная после деоккупации временная переправа лишь частично соответствовала оживленному трафику на этом участке дороги. Транспортные пробки и замедленное движение существенно увеличивали время на дорогу в столицу и наоборот.

Мостостроители вывели новые опоры, уложили на них пролетной конструкции, выполнили армирование и бетонирование. На проезжей части левой части этого транспортного сооружения устроено асфальтобетонное покрытие, установлено перильное и барьерное ограждение.

Кроме этого, по современным стандартам безопасности дорожного движения установлены опоры с фонарями освещения.

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Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщило, что вскоре будет открыто полноценное движение по обеим частям 134-метрового моста на Варшавской трассе. Там осталось немного упорядочить, а именно "необходимо завершить работы по водоотводу на правой части моста, что планируется выполнить до конца января".

К тому времени движение транспорта по левому проезду моста временно будет осуществляться в обоих направлениях – в сторону Киева и Гостомеля.