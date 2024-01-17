Київщина отримала ще один відремонтований міст, вірніше його частину: біля Гостомеля відкрито рух лівим проїздом через річку Ірпінь.

Транспортне сполучення на цьому відрізку автотраси М-07 Київ – Ковель – Ягодин тепер значно поліпшиться. Повноцінного логістичного забезпечення тут не було з 2022 року, коли через бойові дії на початку російської окупації регіону міст було зруйновано.

Це сталося 25 лютого 2022-го, коли рашисти вже лютували на вулицях Гостомеля. Завдяки знешкодженню такого стратегічного об’єкта вдалося перекрити шлях ворожому трафіку та розбити велику колону бронетехніки окупантів, які намагалися прорватися до Києва.

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Облаштована після деокупації тимчасова переправа лише частково відповідала жвавому трафіку на цій ділянці дороги. Транспортні затори й сповільнений рух суттєво збільшували час на дорогу до столиці та навпаки.

Мостобудівники вивели нові опори, вклали на них прогонової конструкції, виконали армування та бетонування. На проїзній частині лівої частини цієї транспортної споруди влаштовано асфальтобетонне покриття, встановлено перильне та бар’єрне огородження.

Окрім цього, за сучасними стандартами безпеки дорожнього руху встановлено опори з приладами освітлення.

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Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України повідомило, що невдовзі буде відкрито повноцінний рух по обох частинах 134-метрового мосту на Варшавській трасі. Там лишилося дещо впорядкувати, а саме "необхідно завершити роботи з водовідведення на правій частині мосту, що планується виконати до кінця січня".

До того часу рух транспорту по лівому проїзду мосту тимчасово здійснюватиметься в обох напрямках – в бік Києва та Гостомеля.