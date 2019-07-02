Организаторы чемпионата подтвердили такие намерения, а руководство гоночного трека выражает беспокойство по этому поводу.

Автодром Сильверстоун (Silverstone Circuit) принимает Гран При Великобритании с 1950 года. Однако руководство Formula 1 решило провести следующий этап на улицах восточного Лондона в округе Доклендс.

Также интересно: F1 2019: Симулятор Формула 1, который вы не сможете отличить от реальности (видео)

Действующий контракт "Сильверстоуна" с Формулой 1 истекает в этом году. И возможно не будет продлен.

“Формула 1 впервые подтвердила, что хочет провести гонку в Лондоне, – сообщил управляющий автодрома Стюарт Прингл репортеру ВВС. – Это важное изменение, поскольку ситуация отличается от того, как мы ее представляли раньше. Англия – маленький остров, поэтому это беспокоит нас с коммерческой точки зрения. Это повышает риски для “Сильверстоуна”, который совсем недавно с трудом сохранил Гран При. И мы не можем позволить себе вернуться в прежнее положение”.

Сейчас переговоры продолжаются, а Прингл еще надеется на спасение этапа на британском автодроме.

“Мы еще в процессе переговоров. Ф1 всегда говорила, что хочет проводить Гран При Великобритании на “Сильверстоуне”, а мы всегда говорили, что хотим его принимать”, – добавил руководитель гоночного трека.

Также интересно: Гран При Азербайджана 2019 стало посмешищем, даже не начавшись (видео)