Організатори чемпіонату підтвердили такі наміри, а керівництво гоночного треку висловлює занепокоєння з цього приводу.

Автодром Сільверстоун (Silverstone Circuit) приймає Гран Прі Великобританії з 1950 року. Однак керівництво Formula 1 вирішило провести наступний етап на вулицях східного Лондону в окрузі Доклендс.

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Чинний контракт “Сільверстоуна” з Формулою 1 закінчується в цьому році. І можливо не буде подовжений.

“Формула 1 вперше підтвердила, що хоче провести гонку в Лондоні, – повідомив керуючий автодрому Стюарт Прінгл репортеру ВВС. – Це важлива зміна, оскільки ситуація відрізняється від того, як ми її уявляли раніше. Англія – маленький острів, тож це турбує нас з комерційної точки зору. Це підвищує ризики для “Сильверстоуна”, який зовсім недавно насилу зберіг Гран Прі. І ми не можемо дозволити собі повернутися в колишнє положення”.

Наразі перемовини тривають, а Прінгл ще сподівається на порятунок етапу на британському автодромі.

“Ми ще в процесі переговорів. Ф1 завжди говорила, що хоче проводити Гран Прі Великобританії на “Сільверстоуні”, а ми завжди казали, що хочемо його приймати”, – додав керівник гоночного треку.

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