Поступила первая приятная новость с границы: блокада пункта пропуска со Словакией приостановлена, пропуск грузовиков через "Ужгород - Вишне-Немецкое" осуществляется в обычном режиме.

Эту информацию на своей странице в Facebook озвучил заместитель руководителя Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач. Он сообщает, что их ведомство продолжает работать со словацкими коллегами для предотвращения дальнейших протестов.

Здесь можно радоваться, но проблема все-таки не снята – блокада не остановлена, а приостановлена. На всей западной границе так же стоят заблокированными сотни фур, очереди на подступах к польским пунктам пропуска растянулись на десятки километров.

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В то же время чиновник отметил, что Еврокомиссия не планирует вносить изменения в Соглашение о либерализации грузовых перевозок, против которого так выступают протестующие, а наоборот – выражает готовность отстаивать транспортный безвиз. Об этом, в частности, по результатам Совета министров транспорта ЕС заявила комиссар Адина Велян.

Пункты пропуска на границе Евросоюза и Украины таких масштабных "колеек" из-за заблокированного транспорта еще не знали. Фото: Kateryna Onyshchenko/Facebook

Тем временем "Укрзалізниця" вышла с предложением ввести на заблокированной границе контрейлерные перевозки автотранспорта. Это мнение озвучил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

Напомним, контрейлерные перевозки предусматривают транспортировку фур по железной дороге на открытых платформах. В мировой практике такую интермодальную схему перевозок компании используют на расстоянии 1000 и более километров. Ближе эта схема экономически не оправдана.

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Могут перевозиться как магистральные тягачи с полуприцепами, так и отдельно грузовые или пустые полуприцепы. В таком случае контрейлерная технология удобна тем, что владелец фур бережет ресурс машины и прицепной системы.

Контрейлерные перевозки удобны и экономически оправданы на дальних маршрутах или в сложных погодных условиях снежных циклонов или через зимние горные перевалы. Теперь они смогут пригодиться и на коротком плече перевозок на заблокированной границе Украины с ЕС. Фото: cfts.org.ua

Пока предложение о контрейлерных схемах пересечения границы на уровне обсуждения транспортного ведомства с Мининфраструктуры. Вопрос изучается, поскольку этот вид перевозок за неоднократные попытки его внедрения в течение последних 10-15 лет у автотранспортных компаний поддержки не нашел. Однако в условиях дальнейшего блокирования автомобильных пунктов пропуска это может иметь успех.