Надійшла перша приємна звістка з кордону: блокаду пункту пропуску зі Словаччиною призупинено, пропуск вантажівок через "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" здійснюється у звичайному режимі.

Цю інформацію на своїй сторінці в Facebook озвучив заступник керівника Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він повідомляє, що їх відомство продовжує працювати зі словацькими колегами для запобігання подальших протестів.

Тут можна радіти, але проблему все-таки не знято – блокаду не зупинено, а призупинено. На усьому західному кордоні так само стоять заблокованими сотні фур, черги на підступах до польських пунктів пропуску розтягнулися на десятки кілометрів.

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Водночас посадовець наголосив, що Єврокомісія не планує вносити зміни до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, проти якої так виступають протестувальники, а навпаки – висловлює готовність відстоювати транспортний безвіз. Про це, зокрема, за результатами Ради міністрів транспорту ЄС заявила комісарка Адіна Велян.

Пункти пропуску на кордоні Євросоюзу та України таких масштабних “колєйок” через заблокований транспорт ще не знали. Фото: Kateryna Onyshchenko/Facebook

Тим часом "Укрзалізниця" вийшла з пропозицією запровадити на заблокованому на кордоні контрейлерні перевезення автотранспорту. Цю думку озвучив заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

Нагадаємо, контрейлерні перевезення передбачають транспортування фур залізницею на відкритих платформах. У світовій практиці таку інтермодальну схему перевезень компанії використовують на відстані понад 1000 і більше кілометрів. Ближче ця схема економічно не виправдана.

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Можуть перевозитись як магістральні тягачі з напівпричепами, так і окремо вантажні чи порожні напівпричепи. У такому разі контрейлерна технологія зручна тим, що власник фур береже ресурс машини та причіпної системи.

Контрейлерні перевезення зручні та економічно виправдані на далеких маршрутах чи у складних погодних умовах снігових циклонів або через зимові гірські перевали. Тепер вони зможуть стати у пригоді й на короткому плечі перевезень на заблокованому кордоні України з ЄС. Фото: cfts.org.ua

Поки пропозиція про контрейлерні схеми перетину кордону на рівні обговорення транспортного відомства з Мінінфраструктури. Питання вивчається, оскільки цей вид перевезень за кількаразові намагання його впровадження протягом останніх 10-15 років у автотранспортних компаній підтримки не знайшов. Однак в умовах подальшого блокування автомобільних пунктів пропуску це може мати успіх.