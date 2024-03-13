Цены на модель начинаются от 21 тысячи долларов (808 500 грн).

В Украине стартуют продажи обновленной Hyundai Elantra, официальный импортер "Хюндай Мотор Украина" объявил цены.

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Новинка создана в новом дизайне Hyundai "Параметрическая динамика" на новой платформе.

Обновленная Elantra в украинских автосалонах предлагается в четырех комплектациях: Active, Comfort, Style, Premium, и поставляется с единственно возможным бензиновым двигателем 1,6 MPI на 127 л.с., который доступен с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

По цене в 808 500 грн предлагается модель в версии Active с механической 6-ступенчатой коробкой передач, стальными колесными дисками, кондиционером, цифровой панелью приборов и 8-дюймовым мультимедийным монитором посередине с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Авто в той же комплектации, но 6-диапазонным "автоматом" стоит 852 100 грн (то есть 22 130 долларов). Следующие версии – уже только с "автоматом". Так, Comfort уже оборудована климат-контролем, литыми дисками, подогревом руля и тому подобное. Версия Premium стоит 1 087 300 грн ($28 240) и оснащена большим дисплеем на 12 дюймов с навигацией, 17-дюймовыми литыми дисками, салоном из экокожи.





Новую Elantra можно приобрести с гарантией на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега, или 4 года без ограничения пробега.

Напомним, что Hyundai Sonata тоже вернулась в Украину.