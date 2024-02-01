Новая Sonata, которая поступит в продажу во всей дилерской сети Hyundai в Украине уже в феврале этого года, будет доступна с бензиновым мотором 2,5 GDI мощностью 194 л.с. по цене от 31 500 долларов США.

Восьмое поколение Sonata вскоре начнет продаваться в украинских автосалонах. Экстерьер Sonata воплощает тему "Чувственной спортивности". Передняя часть автомобиля сочетает фирменную бесшовную лампу Horizon от Hyundai, скрытые фары, широкую решетку радиатора и воздухозаборник для лучшей аэродинамики и агрессивного внешнего вида.

Освещение с интегрированными дневными ходовыми огнями и указателями поворота создает эффектную световую подпись, что добавляет футуристического вида. Новые H-образные фонари сзади подчеркивают широкое телосложение и высокотехнологичный характер Sonata.

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В соответствии со спортивным экстерьером, интерьер имеет ориентированный на водителя дизайн. "Невесомая" тема интерьера создает футуристическое настроение, которое еще больше усиливается за счет амбиентной подсветки, а также панорамного изогнутого дисплея, в котором 12,3-дюймовый блок панели приборов интегрирован с 12,3-дюймовой аудио-видео навигационной системой.

Звуковая система Bose Premium с 12 динамиками и новой CenterPoint 360 технологией была настроена инженерами Bose. Sonata также имеет первый в своем классе багажник с электроприводом.

Автомобиль оснащен ассистентом предотвращения столкновения впереди (FCA-A), столкновения при движении задним ходом (PCA-R), предупреждения о выезде из полосы движения (LKA), удержание в полосе движения (LFA), системой видеомониторинга "слепых" зон на панели приборов (BVM), адаптивным круиз-контролем с функцией Stop & Go.

Благодаря усилению кузова модель еще больше улучшила характеристики шумности, вибрациям и жесткости.



Новая Sonata будет доступна на украинском рынке в 4-х комплектациях: Comfort, Style, Premium, и Top. Во всех модификациях автомобиль будет оснащен бензиновым 2,5 литровым мотором Theta III GDI мощностью 194 л.с. и 8-ми ступенчатой автоматической трансмиссией.

Цена новинки – от 1 195 900 грн, то есть 31 500 долларов США.

Напомним, что Sonata получила полный привод.