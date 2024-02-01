Нова Sonata, яка надійде в продаж у всій дилерській мережі Hyundai в Україні уже в лютому цього року, буде доступна з бензиновим мотором 2,5 GDI потужністю 194 к.с. за ціною від 31 500 доларів США.

Восьме покоління Sonata незабаром почне продаватись в українських автосалонах. Екстер’єр Sonata втілює тему “Чуттєвої спортивності”. Передня частина автомобіля поєднує фірмову безшовну лампу Horizon від Hyundai, приховані фари, широку решітку радіатора та повітрозабірник для кращої аеродинаміки та агресивного зовнішнього вигляду.

Освітлення з інтегрованими денними ходовими вогнями та покажчиками повороту створює ефектний світловий підпис, що додає футуристичного вигляду. Нові H-подібні ліхтарі позаду підкреслюють широку статуру та високотехнологічний характер Sonata.

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Відповідно до спортивного екстер’єру, інтер’єр має орієнтований на водія дизайн. «Невагома» тема інтер’єру створює футуристичний настрій, який ще більше посилюється за рахунок амбієнтної підсвітки, а також панорамного вигнутого дисплея, у якому 12,3-дюймовий блок панелі приладів інтегрований з 12,3-дюймовою аудіо-відео навігаційною системою.

Звукова система Bose Premium із 12 динаміками та новою CenterPoint 360 технологією була налаштована інженерами Bose. Sonata також може має перший у своєму класі багажник з електроприводом.

Автомобіль оснащений асистентом запобігання зіткненню попереду (FCA-A), зіткнення під час руху заднім ходом (PCA-R), попередження про виїзд зі смуги руху (LKA), утримання в смузі руху (LFA), системою відеомоніторингу «сліпих» зон на панелі приладів (BVM), адаптивним круїз-контролем із функцією Stop & Go.

Завдяки посиленню кузова модель ще більше покращила характеристики шумності, вібраціям та жорсткості.



Нова Sonata буде доступна на українському ринку в 4-ох комплектаціях: Comfort, Style, Premium, та Top. У всіх модифікаціях автомобіль буде оснащений бензиновим 2,5 літровим мотором Theta III GDI потужністю 194 к.с та 8-ми ступеневою автоматичною трансмісією.

Ціна новинки – від 1 195 900 грн, тобто 31 500 доларів США.

Нагадаємо, що Sonata отримала повний привід.