Ціни на модель починаються від 21 тисячі доларів (808 500 грн).

В Україні стартують продажі оновленої Hyundai Elantra, офіційний імпортер “Хюндай Мотор Україна” оголосив ціни.

Також цікаво електромобілі Tesla суттєво подешевшали в Україні

Новинка створена у новому дизайні Hyundai “Параметрична динаміка” на новій платформі.

Оновлена Elantra в українських автосалонах пропонується у чотирьох комплектаціях: Active, Comfort, Style, Premium, і поставляється з єдино можливим бензиновим двигуном 1,6 MPI на 127 к.с., який доступний з 6-ступеневою механічною або автоматичною трансмісією.

За ціною у 808 500 грн пропонується модель у версії Active з механічною 6-ступеневою коробкою передач, сталевими колісними дисками, кондиціонером, цифровою панеллю приладів та 8-дюймовим мультимедійним монітором посередині з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

Авто в тій самій комплектації, але 6-діапазонним “автоматом” коштує 852 100 грн (тобто 22 130 доларів). Наступні версії – вже лише з “автоматом”. Так, Comfort вже обладнана клімат-контролем, литими дисками, підігрівом керма тощо. Версія Premium коштує 1 087 300 грн ($28 240) та оснащена більшим дисплеєм на 12 дюймів з навігацією, 17-дюймовими литими дисками, салоном з екошкіри.





Нову Elantra можна придбати з гарантією на вибір: 5 років чи 100 000 км пробігу, або 4 роки без обмеження пробігу.

Нагадаємо, що Hyundai Sonata теж повернулась в Україну.