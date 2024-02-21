Канадский производитель спецтехники с усиленной броневой защитой Inkas вывел на рынок автомобиль, который по цене в 2,9 миллиона долларов конкурирует с Bugatti.

Бронированный грузовик специального назначения разрабатывался для разгона толпы и "чтобы позволить сотрудникам правоохранительных органов оставаться в безопасности во время движения на опасной дороге". Его могут приобрести только "квалифицированные правоохранительные, коммерческие или институциональные органы". Использование автомобиля в гражданских целях строго запрещено.

Даже если лицо имеет необходимые средства для того, чтобы добавить машину в свою коллекцию, то законодательство США не позволит транзакцию, если не будут предоставлены соответствующие учетные данные. Конечно, если вы просто богатый человек, который готовится к постапокалиптическому будущему, то ни о каких запретах речь не идет и это будет лучше бронированного лимузина, поскольку там есть юридическая лазейка - "коммерческие или институциональные органы".

Читайте также INKAS Mercedes-Benz G63 AMG VIP Limo это шесть метров роскоши, мощности и брони, готовых к неприятностям

Грузовик специального назначения имеет уровень брони BR7, что означает, что он может "выдержать несколько высокоскоростных снарядов и осколки от детонации". На крыше установлены две пушки с водяным соплом для подачи воды под высоким давлением. Они размещены впереди и сзади, управляются изнутри, мощность струи регулируется оператором.

Конечно, система камер видеонаблюдения здесь размещена с каждой стороны и дает четкие изображения на секции монитора, в т.ч. с возможностью приближения/увеличения изображения. Передний бампер регулируется по высоте, что позволяет перемещать препятствия и очищать пути впереди.

Читайте также Канада закупит для Украины уникальных 8 броневиков с системой очистки воздуха

Несмотря на большие размеры (7874 мм в длину, 2692 мм в ширину и 2464 мм в высоту, автомобиль Riot Control может вместить только четырех человек в салоне вместе с водителем – формула сидений 2+2. Производитель не указывает, что есть в секции или отсеках позади. Там размещен резервуар для воды из нержавеющей стали на 10 000 литров и остается достаточно места для многого другого, но об этом не сообщается.

Грузовик базируется на шасси Freightliner M2106 RVC и оснащен 6,7-литровым 6-цилиндровым турбодизелем Cummins. Силовой агрегат вырабатывает 325 л.с. (242 кВт/330 л.с.) и выдает 1355 Нм крутящего момента. Такого потенциала достаточно, чтобы "с легкостью растолкать неподвижные транспортные средства с дороги". Мощность передается на четыре из шести колес через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Этот грузовик показывает на одометре 1931 км, что свидетельствует о небольшой то ли эксплуатации, то ли какой-то длинный перегон по дорогам Канады или долговременные заводские тесты.

Как обозначено на сайте продажи James Edition, цена грузовика специального назначения составляет колоссальные 2 701 715 евро (2 899 440 долларов США), что относит ее к сверхдорогой экзотике. А вот на сайте завода производителя Inkas Armored Vehicle Manufacturing размещены только презентационные материалы без ссылки на стоимость автомобиля.

Фото: Inkas