Канадський виробник спецтехніки з посиленим броньовим захистом Inkas вивів на ринок автомобіль, що за ціною у 2,9 мільйона доларів конкурує з Bugatti.

Броньована вантажівка спеціального призначення розроблялася для розгону натовпу та "щоб дозволити співробітникам правоохоронних органів залишатися в безпеці під час руху на небезпечній дорозі". Її можуть придбати лише "кваліфіковані правоохоронні, комерційні чи інституційні органи". Використання автомобіля в цивільних цілях суворо заборонено. На офіційному вебсайті сервісу Inkas Armored цей лот супроводжується саме таким попередженням.

Навіть якщо особа має необхідні кошти для того, щоб додати машину до своєї колекції, то законодавство США не дозволить транзакцію, якщо не буде надано відповідні облікові дані. Звісно, якщо ви просто багата людина, котра готується до постапокаліптичного майбутнього, то про ніякі заборони мова не йде і це буде краще за броньований лімузин, оскільки там є юридична лазівка - "комерційні чи інституційні органи".

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Вантажівка спеціального призначення має рівень броні BR7, що означає, що вона може "витримати кілька високошвидкісних снарядів і осколки від детонації". На даху встановлено дві гармати з водяним соплом для подачі води під високим тиском. Вони розміщені попереду та позаду, керуються зсередини, потужність струменя регулюється оператором.

Звісно, система камер відеоспостереження тут розміщена з кожного боку й дає чіткі зображення на секції монітора, в т.ч. з можливістю наближення/збільшення зображення. Передній бампер регулюється по висоті, що дозволяє переміщувати перешкоди і очищати шляху попереду.

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Попри великі розміри (7874 мм у довжину, 2692 мм у ширину та 2464 мм у висоту, автомобіль Riot Control може вмістити лише чотирьох людей у салоні разом з водієм – формула сидінь 2+2. Виробник не вказує, що є у секції чи відсіках позаду. Там розміщено резервуар для води з нержавіючої сталі на 10 000 літрів і лишається достатньо місця для багато чого іншого, але про це не повідомляється.

Вантажівка базується на шасі Freightliner M2106 RVC і оснащена 6,7-літровим 6-циліндровим турбодизелем Cummins. Силовий агрегат виробляє 325 к.с. (242 кВт / 330 к.с.) і видає 1355 Нм крутного моменту. Такого потенціалу достатньо, щоб "з легкістю розштовхати нерухомі транспортні засоби з дороги". Потужність передається на чотири з шести коліс через 10-ступеневу автоматичну коробку передач.

Ця вантажівка показує на одометрі 1931 км, що свідчить про невеличку чи то експлуатацію, чи то якийсь довгий перегін дорогами Канади або ж довготривалі заводські тести.

Як позначено на сайті продажу James Edition, ціна вантажівки спеціального призначення становить колосальні 2 701 715 євро (2 899 440 доларів США), що відносить її до наддорогої екзотики. А ось на сайті заводу виробника Inkas Armored Vehicle Manufacturing розміщено лише презентаційні матеріали без посилання на вартість автомобіля.

Фото: Inkas