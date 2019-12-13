За соответствующий законопроект проголосовали нардепы в первом чтении.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2296, который имеет целью уменьшить загрязненность крупных украинских городов от автотранспорта.

В частности, в ст. 47 закона Украины "Об автомобильном транспорте" предлагается внести норму, согласно которой движение грузового транспорта массой более 8 т в городах с населением более 250 тысяч человек в "часы пик" будет запрещено. Таким образом, грузовики не смогут двигаться по большим городам с 6:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 21:00 вечера.

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Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" дополнят нормой, которая обяжет местные органы власти не допускать превышения уровня шума от автотранспорта в населенных пунктах.

Если закон в ближайшие дни пройдет и второе чтение, он начнет действовать с 1 января 2020 года.

В пояснительной записке говорится, что закон не требует дополнительных средств. Однако для отстоя грузового транспорта за пределами городов придется делать цивилизованные стоянки. А чтобы уменьшить шум он грузовиков в городах – строить шумопоглощающие экраны. На эти мероприятия нардепы средств не выделили.

Напомним, что происходит с авто при проезде “лежачих полицейских”.