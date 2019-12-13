Відповідний законопроект проголосували нардепи у першому читанні.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №2296, яким має на меті зменшити забрудненість великих українських міст від автотранспорту.

Зокрема, до ст. 47 закону України "Про автомобільний транспорт" пропонується внести норму, згідно якої рух вантажного транспорту повною масою більше 8 т у містах з населенням більше 250 тисяч чоловік в "години пік" буде заборонено. Таким чином, вантажівки не зможуть рухатися великими містами з 6:00 до 11:00 ранку і з 17:00 до 21:00 вечора.

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Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" доповнять нормою, яка зобов'яже місцеві органи влади не допускати перевищення рівня шуму від автотранспорту в населених пунктах.

Якщо закон в найближчі дні пройде і друге читання, він почне діяти з 1 січня 2020 року.

В пояснювальній записці йдеться, що закон не потребує додаткових коштів. Однак для відстою вантажного транспорту за межами міст доведеться робити цивілізовані стоянки. А щоб зменшити шум він вантажівок у містах – будувати шумопоглинаючі екрани. На ці заходи нардепи коштів не виділили.

Нагадаємо, що відбувається з авто при проїзді "лежачих поліцейських".