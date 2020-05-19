На въездах в столицу установлены автоматические комплексы габаритно-весового контроля.

Въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта ограничен. Также на въездах в город установили и запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы, полученные от СМИ.

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«Мы ограничили въезд в столицу крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00 часов. И вечером – с 17:00 до 20:00. Относительно контроля веса таких авто, то несколько дней назад мы, совместно с Министерством инфраструктуры и Государственной службой Украины по безопасности на транспорте, запустили 5 автоматических комплексов габаритно-весового контроля. Они круглосуточно работают на всех въездах в столицу», – отметил Виталий Кличко.

Уже первые дни работы показали, что в среднем 20% большегрузного транспорта направляется через Киев со значительной перегрузкой.

«Поэтому круглосуточная работа таких комплексов – важный шаг, чтобы Киев был закрыт для недобросовестных перевозчиков. Постоянный контроль и штрафы заставят таких перевозчиков не ехать через город. Для нас это важно, ведь перегруженные фуры разбивают наши дороги. В том числе, и новые. А летом проблема вдвойне актуальна, поскольку во время жары дороги еще больше страдают от большегрузного транспорта», – подчеркнул Виталий Кличко.

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