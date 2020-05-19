На в’їздах у столицю встановлені автоматичні комплекси габаритно-вагового контролю.

В’їзд у столицю великогабаритного та великовантажного транспорту – обмежений. Також на в’їздах у столицю встановили і запустили 5 автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Читайте також: В Києві облаштували вже 7 острівців безпеки

«Ми обмежили в’їзд у столицю великогабаритного та великовантажного транспорту. Обмеження діятимуть вранці – з 7:00 до 10:00 години. Та ввечері – з 17:00 до 20:00. Щодо контролю ваги таких авто, то кілька днів тому ми, спільно з Міністерством інфраструктури та Державною службою України з безпеки на транспорті, запустили 5 автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю. Вони цілодобово працюють на всіх в’їздах у столицю», – зазначив Віталій Кличко.

Уже перші дні роботи показали, що в середньому 20% великовантажного транспорту прямує через Київ зі значним перевантаженням.

«Тому цілодобова робота таких комплексів – важливий крок, аби Київ був закритий для недобросовісних перевізників. Постійний контроль та штрафи змусять таких перевізників не їхати через місто. Для нас це важливо, бо перевантажені фури розбивають наші дороги. У тому числі, й нові. А влітку проблема вдвічі актуальніша, оскільки під час спеки дороги ще більше страждають від великовантажного транспорту», – підкреслив Віталій Кличко.

Читайте також: Ще одну столичну вулицю обладнали для велосипедистів