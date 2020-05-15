Столичные власти запретили въезд в столицу грузового транспорта с 18 мая.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы ужесточаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта", – сообщается на странице "Кличко – мэр" в соцсети.

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"С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу", – сказано в сообщении.

С 18 мая ограничения будут действовать утром – с 7:00 до 10:00. И вечером – с 17:00 до 20:00.

"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме. Но, хочу подчеркнуть: соблюдение правил безопасности в нем никто не отменял! Ведь, по словам медиков, свыше 30% заражений происходят именно в общественном транспорте. Когда люди не держат дистанцию, не надевают маску и перчатки", – говорится в сообщении.

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