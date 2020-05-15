Столична влада заборонить в в'їзд в столицю вантажного транспорту з 18 травня.

"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом в столицю вантажного транспорту", - повідомляється на сторінці "Кличко – мер" у соцмережі.

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"З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запроваджували такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу", - сказано в повідомленні.

З 18 травня обмеження діятимуть вранці - з 7:00 до 10:00. Та ввечері - з 17:00 до 20:00.

"Ми поступово збільшуємо кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював в звичайному режимі. Але, хочу підкреслити: дотримання правил безпеки в ньому ніхто не відміняв! Бо, за словами медиків, понад 30% заражень відбуваються саме в громадському транспорті. Коли люди не тримають дистанцію, не одягають маску та рукавички", – йдеться в повідомленні.

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