Грузовики Volvo после прокола колеса не вылетят с трассы: как это работает

Новое поколение системы динамического рулевого управления Volvo после обнаружения прокола передней шины за долю секунды автоматически смягчит удар и поможет водителю удержать грузовик на стабильном курсе. Новость о такой технологии озвучила компания Volvo Trucks.

Разработчики отмечают, что система уменьшает боковые силы, которые может создать внезапная потеря давления в колесе в случае прокола шины. Такую новацию решено было добавить в систему помощи водителю после анализа дорожно-транспортных происшествий, в которые попадают грузовики всех без исключения мировых производителей.

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Система динамического управления Volvo помогает водителям грузовиков по всему миру управлять автомобилем без усилий и безопасно с момента появления системы в 2013 году. Теперь добавляется еще и функция удержания грузовика на правильном пути в случае прокола колеса.

"Пробитая шина обычно внезапно отбрасывает грузовик в сторону, последствия могут быть фатальными. Наша инновация повышает безопасность водителей и окружающих участников дорожного движения, а также делает систему динамического рулевого управления Volvo лучше, чем когда-либо", – говорит директор по безопасности дорожного движения Volvo Trucks Анна Райдж Берлинг.

Фото: Volvo Trucks

Нынешнее поколение динамического рулевого управления Volvo может помочь водителю удерживать грузовик в пределах полосы движения. Главное преимущество в том, что система обнаруживает прокол переднего колеса и не ждет проявления симптома – быстрая реакция наступает сразу.

Динамическое рулевое управление Volvo разработано для:

обнаружения и уменьшения непроизвольных движений руля;

автоматически компенсирует неровности дорожного покрытия и устраняет вибрации;

автоматически обеспечивают легкую помощь в контруправлении, чтобы помочь стабилизировать транспортное средство;

обнаруживает отклонения от полосы движения и обеспечивает водителю плавное контруправление и вибрационные оповещения;

уменьшает нагрузку на спину, шею и плечи водителя, уменьшая потребность в постоянном регулировании и коррекции руля.

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При движении на низкой скорости необходимое усилие на руле уменьшается примерно на 75 процентов – это существенное преимущество при движении задним ходом и маневрировании в тесной зоне. На высоких скоростях грузовик сохраняет направление даже на плохих поверхностях и при сильном боковом ветре.

При этом руль автоматически центрируется, как только водитель ослабляет давление на руле. Технология базируется на гидравлическом усилителе руля грузовика. Этому помогает электронно регулируемый электродвигатель, постоянно регулирует руль и обеспечивает дополнительное усилие поворота при необходимости.

Фото: Volvo Trucks

Система доступна в сочетании с функциями стабилизации и удержания полосы движения, выявляя отклонения от запланированного направления. Она также контролирует транспортное средство впереди, чтобы обеспечить безопасную дистанцию, уменьшает уровень вибрации и может адаптировать руль к различным дорожным условиям.