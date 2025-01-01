Вантажівки Volvo після проколу колеса не вилетять з траси: як це працює

Нове покоління системи динамічного рульового керування Volvo після виявлення проколу передньої шини за частку секунди автоматично пом’якшить удар і допоможе водієві утримати вантажівку на стабільному курсі. Новину про таку технологію озвучила компанія Volvo Trucks.

Розробники зазначають, що система зменшує бічні сили, які може створити раптова втрата тиску в колесі у разі проколу шини. Таку новацію вирішено було додати в систему допомоги водієві після аналізу дорожньо-транспортних пригод, в які потрапляють вантажівки усіх без винятку світових виробників.

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Система динамічного керування Volvo допомагає водіям вантажівок по всьому світу керувати автомобілем без зусиль і безпечно з моменту появи першого покоління системи у 2013 році. Тепер додається ще й функція утримання вантажівки на правильному шляху у разі проколу колеса.

"Пробита шина зазвичай раптово відкидає вантажівку вбік, наслідки можуть бути фатальними. Наша інновація підвищує безпеку водіїв та оточуючих учасників дорожнього руху, а також робить систему динамічного рульового керування Volvo кращою, ніж будь-коли", — каже директор з безпеки дорожнього руху Volvo Trucks Анна Райдж Берлінг.

Фото: Volvo Trucks

Нинішнє покоління динамічного кермування Volvo може допомогти водієві утримувати вантажівку в межах смуги руху. Головна перевага в тому, що система виявляє прокол переднього колеса і не чекає на прояв симптому – швидка реакція настає відразу.

Динамічне кермування Volvo розроблено для:

виявлення та зменшення мимовільних рухів керма;

автоматично компенсує нерівності дорожнього покриття та усуває вібрації;

автоматично забезпечують легку допомогу в контркеруванні, щоб допомогти стабілізувати транспортний засіб;

виявляє відхилення від смуги руху та забезпечуйте водієві плавне контркерування та вібраційні сповіщення;

зменшує навантаження на спину, шию та плечі водія, зменшуючи потребу в постійному регулюванні та корекції керма.

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Під час руху на низькій швидкості необхідне зусилля на кермі зменшується приблизно на 75 відсотків – це суттєва перевага під час руху заднім ходом та маневрування у тісній зоні. На високих швидкостях вантажівка зберігає напрямок навіть на поганих поверхнях та за сильного бічного вітру.

При цьому кермо автоматично центрується, щойно водій послаблює тиск на кермі. Технологія базується на гідравлічному підсилювачі керма вантажівки. Цьому допомагає електронно регульований електродвигун, що постійно регулює кермо та забезпечує додаткове зусилля повороту за потреби.

Фото: Volvo Trucks

Система доступна в поєднанні з функціями стабілізації та утримання смуги руху, виявляючи відхилення від запланованого напрямку. Вона також контролює транспортний засіб попереду, щоб забезпечити безпечну дистанцію, зменшує рівень вібрації та може адаптувати кермо до різних дорожніх умов.