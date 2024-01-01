Гуманитарную контрабанду автомобилей якобы для СЗУ организовал продавец из Молдовы

Считая себя вне базы украинских органов контроля, гражданин Молдовы наладил схему ввоза в Украину автомобилей по льготным условиям растаможки и налогообложения, поскольку в декларациях заявлял о благотворительной миссии ввоза транспорта для Сил обороны. Однако на самом деле после пересечения границы эти машины становились предметом продажи.

Как отмечают в своем извещении детективы территориального управления БЭБ в Черновицкой области, в течение 2024 года молдавский псевдоблаготворитель ввез на территорию Украины без уплаты таможенных платежей 22 транспортных средства. Считай, по две машины ежемесячно.

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Схема была примитивной, но до поры до времени действовала. Автомобили делец оформлял как гуманитарную помощь якобы для нужд ВСУ, а в дальнейшем реализовывал за наличные. Поэтому брать перекрашенного в благотворителя дельца решили на очередной коммерческой сделке с покупателем.

Фото: БЭБ Черновицкой области

В ходе обыска на одной из автостоянок детективы БЭБ изъяли автомобиль, который злоумышленник пытался продать, документы на транспортные средства, денежные средства и мобильный телефон.

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Обвинительный акт направлен в суд. Фигуранта дела обвиняют в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация/отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

За такие противозаконные деяния ему грозит наказание в виде штрафа от двадцати до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет.