Гуманітарну контрабанду автівок ніби-то для СЗУ організував продавець з Молдови

Вважаючи себе поза базою українських органів контролю, громадянин Молдови налагодив схему ввезення в Україну автомобілів за пільговими умовами розмитнення та оподаткування, оскільки в деклараціях заявляв про благодійну місію ввезення транспорту для Сил оборони. Однак насправді після перетину кордону ці машини ставали предметом продажу.

Як зазначають у своєму сповіщенні детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, протягом 2024 року молдавський псевдоблагодійник ввіз на територію України без сплати митних платежів 22 транспортних засоби. Вважай, по дві машини щомісяця.

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Схема була примітивною, але до певного часу діяла. Автомобілі ділок оформлював як гуманітарну допомогу нібито для потреб ЗСУ, а надалі реалізовував за готівку. Отож брати перефарбованого у благодійника ділка вирішили на черговій комерційній угоді з покупцем.

Фото: БЕБ Чернівецькій області

В ході обшуку на одній з автостоянок детективи БЕБ вилучили автомобіль, який зловмисник намагався продати, документи на транспортні засоби, грошові кошти та мобільний телефон.

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Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранта справи обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація/відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За такі протизаконні діяння йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двадцяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.