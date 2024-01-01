Гуманитарные авто для Украины проехались по трассе "Формулы 1" в Сильверстоуне

Благотворительную организацию "Driving Ukraine" в 2022 году основали британец Финн Ватт и украинец Максим Сослюк. В общем итоге на ее счету 160 доставленных автомобилей и более 50 тонн гуманитарной помощи. Такую статистику привела на своем сайте мэрия Львова.

Сейчас доставлены пикапы, кроссоверы, кареты скорой медицинской помощи. Нынешняя партия особая и даже знаковая. Все эти машины получили право принять участие в заезде "Формула 1", чего в истории трека еще не было.

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"Особенность в том, что эти автомобили имели демонстрационный заезд на треке "Формула 1" Сильверстоуном в Британии и это, наверное, впервые в истории, когда на официальном треке “Формулы” позволили прокататься автомобилям, которые едут на помощь Украине", – рассказал Максим Сослюк.

Автомобили волонтеры передают ежемесячно. В прошлой передаче Вооруженные Силы Украины от "Driving Ukraine" пришло семь машин. Их получили представители "Азова", 80-й ДШБ и др. подразделения.

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Британско-украинское сообщество, объединившее сотни британцев, начиная от сотрудников "Microsoft" и основателей "blablacar", и заканчивая обычными гражданами Великобритании разных возрастных, профессиональных категорий и состояний, стало посланцем доброй воли и надежным союзником украинского народа.

Технику вчера, 26 января, приняли во Львове, а сегодня она уже частично отправлялась к новым владельцам – подразделений 24-й механизированной бригады им. короля Даниила, 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха, 67-й отдельной механизированной бригады, Главного управления разведки, 414-го отдельного стрелкового батальона 43-й отдельной механизированной бригады.

Основное из переданного только в транспортной тематике:

160 автомобилей;

1 броневик;

1 военный тягач;

1 автобус;

4 квадроцикла;

80 мобильных генераторов.

Кроме этого были мавики, РЭБы, 3D принтеры, зарядные станции. Сейчас за собранные средства они приобрели и готовят к перегону в Украину еще три-четыре конвоя различной техники.

Интересно, что в "Driving Ukraine" не накапливают и не везут для масштабности сделанного большие партии автомобилей. Техника покупается, готовится к перегону и когда набирается небольшая партия, то формируется конвой и машины с грузом сразу перегоняют к одному из львовских транспортных хабов. Таким образом автопарк Сил обороны ежемесячно обогащается доставленной техникой.

Фото: Анастасия Смольенко, сайт Львовского городского совета