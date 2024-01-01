Гуманітарні авто для України проїхались трасою "Формули 1" в Сільверстоуні

Благодійну організацію "Driving Ukraine" у 2022 році заснували британець Фінн Ватт та українець Максим Сослюк. В загальному підсумку на її рахунку 160 доставлених автомобілів та понад 50 тонн гуманітарної допомоги. Таку статистику навела на своєму сайті мерія Львова.

Нині доставлено пікапи, кросовери, карети швидкої медичної допомоги. Нинішня партія особлива і навіть знакова. Усі ці машини отримали право взяти участь у заїзді "Формула 1", чого в історії треку ще не було.

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"Особливість в тому, що ці автомобілі мали демонстраційний заїзд на треці «Формула 1» Сільверстоуном в Британії і це напевно вперше в історії, коли на офіційному треці “Формули” дозволили прокататись автомобілями, які їдуть на допомогу Україні", – розповів Максим Сослюк.

Автомобілі волонтери передають щомісяця. Минулої передачі Збройні Сили України від "Driving Ukraine" прийшло сім машин. Їх отримали представники "Азову", 80-ї ДШБ та ін. підрозділи.

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Британсько-українська спільнота, що об’єднала сотні британців, починаючи від співробітників "Microsoft" та засновників "blablacar", і закінчуючи звичайними громадянами Великої Британії різних вікових, професійних категорій та статків стало посланцем доброї волі й надійним союзником українського народу.

Техніку вчора, 26 січня, прийняли у Львові, а сьогодні вона вже частково вирушала до нових власників – підрозділів 24-ї механізованої бригади ім. короля Данила, 53-ї окремої механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха, 67-ї окремої механізованої бригади, Головного управління розвідки, 414-го окремого стрілецького батальйону 43-ї окремої механізованої бригади.

Основне із переданого лише в транспортній тематиці:

160 автівок;

1 броньовик;

1 військовим тягач;

1 автобус;

4 квадроцикли;

80 мобільних генераторів.

Окрім цього були мавіки, РЕБи, 3D принтери, зарядні станції. Нині за зібрані кошти вони придбали й готують до перегону до України ще три-чотири конвої різної техніки.

Цікаво, що в "Driving Ukraine" не накопичують і не везуть для масштабності зробленого великі партії автівок. Техніка купується, готується до перегону і коли набирається невеличка партія, то формується конвой і машини та вантаж відразу переганяють до одного з львівських транспортних хабів. Таким чином автопарк Сил оборони щомісяця збагачується доставленою технікою.

Фото: Анастасія Смольєнко, сайт Львівської міської ради