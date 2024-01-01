Гусеничная гаубица Nemesis выходит из укрытия

Артиллерийскую установку разместили на модифицированной платформе GDELS ASCOD 2 вместе с артиллерийским пушечным модулем (AGM) от KNDS. Визуально система очень похожа на Donar, которую обе компании выпустили в 2008 году и установили на оригинальное шасси ASCOD.

Как пишет со ссылкой на производителя GDELS ресурс Calibre Defence, эта машина стала дальнейшим развитием AGM, которая сначала устанавливалась на гусеничное шасси РСЗО. В дальнейшем те усилия были направлены на удовлетворение потребностей немецкой армии в новой самоходной гаубице, которую в конце концов удовлетворила PzH2000.

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Теперь Nemesis стремится возродить корни Donar в попытке заменить испанскую M109, о которой было объявлено в 2024 году. Сообщается, что страна хочет получить 145 гаубиц, 109 из которых на гусеничном шасси и 36 в виде колесных систем.

За пределами Испании, платформа ASCOD 2 (австрийско-испанская ассоциация развития сотрудничества) недавно выбрана Латвией для выполнения требований по БМП, и сейчас рассматривается для различных других программ по всей Европе, что может повысить привлекательность Nemesis.

Одна платформа ASCOD 2, но версии на любые потребности военных. Фото: GDELS

В Европе существует парк самоходных гаубиц, в частности гаубиц M109 и K9, широко используемых. При этом Nemesis позиционируется как мощная альтернатива M109, находящейся на вооружении с 1960-х годов. Стало известно, что Швейцария уже решила заменить свои M109 на AGM, установленную на колесной машине 10×10 Piranha, которая также поставляется компанией GDELS.

Однако, Nemesis с экипажем из двух человек значительно привлекательнее, чем шесть человек в обслуживании большинства моделей семейства M109. Это вызывает беспокойство в артиллерийском сообществе, поскольку некоторые опасаются, что будет слишком трудно вести боевое действие с пушкой в течение длительного времени с таким небольшим экипажем.

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Как отмечается выше, экипаж Nemesis состоит из двух человек, оба размещены в бронированной кабине. Машина оснащена двигателем мощностью 1100 л.с., что для такой артсистемы даже с запасом.

AGM может вести огонь на 360 градусов и выпускать до восьми выстрелов в минуту, причем весь процесс ведения огня полностью автоматизирован. Боекомплект состоит из 30 155-мм снарядов и стольких же модульных зарядов.

Гаубица может стрелять уникальными боеприпасами, обеспечивающими дальность поражения до 70 км. В роли ближней поддержки она может доставить пять снарядов по цели на расстоянии 12 км, так что все они упадут в течение двух секунд. За это время враг не успевает спрятаться.