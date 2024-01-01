Сколько самоходной артиллерии произвели в Украине

По словам Владимира Зеленского, отечественная “оборонная промышленность в 2024 году достигла важного рубежа, выпустив более 150 артиллерийских систем”. Этот пример цитирует рейтинговое европейское издание Army Recognition.

Правда, глава государства не конкретизировал типы вооружений по этой статистике, но эксперты склоняются к мнению, что речь в основном идет о 155-мм колесных самоходных гаубицах украинского производства 2С22 "Богдана".

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Ранее официально озвучивалась производительность предприятия по выпуску этих самоходок. По состоянию на октябрь 2023 года здесь ежемесячно выдавали на-гора 20 единиц такой арттехники. Вероятно, с тех пор темпы выросли и приведенная выше статистика соответствует действительности.

Самоходная "Богдана" разрабатывалась по современным стандартам НАТО. С массой почти 28 тонн эта боевая машина легко набирает на дороге с твердым покрытием скорость 80 км/ч. Запас хода по шоссейным трассам достигает 800 км, а по бездорожью – 300 км

Операционная способность солидная, может поражать цели на дистанциях от 42 до 60 километров. Темп стрельбы на современном уровне – до пяти снарядов в минуту.

Кроме 2С22, Украина разработала прицепную несамоходную версию гаубицы, доставляемую на позиции колесными тягачами.

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Украинский оборонный сектор не ограничивался производством артиллерийских систем. В 2024 году в Украине активизирована кодификация наземных роботизированных дронов боевого, транспортно-логистического и эвакуационного назначения.

В прошлом году кодификация и выпуск наземных роботизированных систем также рекордные. Коллаж: Авто24

По утверждению экспертов Авто24, сейчас в Украине зародилась собственная конструкторская школа наземных роботизированных комплексов. Ее наработкам нет равных в мире, поскольку заводские и сертификационные испытания таких систем разработчики и производители проводят не на полигоне, а в реальных условиях современного театра боевых действий.