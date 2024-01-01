Скільки самохідної артилерії виробили в Україні

За словами Володимира Зеленського, вітчизняна "оборонна промисловість у 2024 році досягла важливого рубежу, випустивши понад 150 артилерійських систем". Цей приклад цитує рейтингове європейське видання Army Recognition.

Щоправда, глава держави не конкретизував типи озброєнь за цією статистикою, але експерти схиляються до думки, що мова в основному йде про 155-мм колісні самохідні гаубиці українського виробництва 2С22 "Богдана".

Читайте також Скільки коштує українська САУ "Богдана" та інші 155-мм самохідні гаубиці: інфографіка

Раніше офіційно озвучувалася продуктивність підприємства з випуску цих самохідок. Станом на жовтень 2023 року тут щомісяця видавали на-гора 20 одиниць такої арттехніки. Ймовірно, з того часу темпи зросли й наведена вище статистика відповідає дійсності.

Самохідна "Богдана" розроблялася за сучасними стандартами НАТО. З масою майже 28 тонн ця бойова машина легко набирає на дорозі з твердим покриттям швидкість 80 км/год. Запас ходу по шосейних трасах сягає 800 км, а бездоріжжям – 300 км

Операційна здатність солідна, може вражати цілі на дистанціях від 42 до 60 кілометрів. Темп стрільби на сучасному рівні – до п'яти снарядів на хвилину.

Окрім 2С22, Україна розробила причіпну несамохідну версію гаубиці, що доставляється на позиції колісними тягачами.

Читайте також Що оновилось в українській САУ "Богдана": технічні подробиці

Український оборонний сектор не обмежувався виробництвом артилерійських систем. У 2024 році в Україні активізовано кодифікацію наземних роботизованих дронів бойового, транспортно-логістичного та евакуаційного призначення.

Торік кодифікація та випуск наземних роботизованих систем також рекордні. Колаж: Авто24

За твердженням експертів Авто24, нині в Україні зародилася власна конструкторська школа наземних роботизованих комплексів. Її напрацюванням немає рівних у світі, оскільки заводські та сертифікаційні випробування таких систем розробники й виробники проводять не на полігоні, а в реальних умовах сучасного театру бойових дій.