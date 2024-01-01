Скільки коштує українська САУ "Богдана" та інші 155-мм самохідні гаубиці: інфографіка

Країни Євросоюзу витрачають на військові цілі близько 2% своїх ВВП, хоча 7 країн-членів ЄС ще менше, йдеться в дослідженні Bruegel. Як наслідок, Європейський оборонний ринок "залишається фрагментованим".

А це вже проблема, оскільки відсутність спільних закупівель і національних преференцій щодо витрат на оборону призводять до малих ринків із низьким обсягом виробництва.

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Низькі показники виробництва є основною причиною відносно високих витрат на одиницю продукції. Наводяться конкретні приклади виробництва важкої техніки.

Український оборонний комплекс також увійшов в дослідження з власною САУ "Богдана". Її цінник порівняли з іншими виробниками аналогічної продукції.

Інфографіка: Авто24 за даними Bruegel

Встановлено, що українська САУ коштує десь 2,3 млн доларів. Це значно дорожче, ніж російська "Мста", яка обходиться в 1,47 млн доларів. З дев’яти виробників зброї, продукція яких присутня на європейському ринку, у росіян найдешевше виробництво САУ.

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Практично в такому ж ціновому діапазоні перебуває й американська САУ М109 – $1,6 млн. Але експерти зазначають, що тут не слід орієнтуватися на російські та американські самохідки, оскільки вони відновлені зі старих, а не виготовлені з нуля.

Таким чином, новенька українська "Богдана" прямо з конвеєра – в одній ціновій ніші з китайськими аналогами. Втім, ця САУ не має дороговартісних інноваційних систем, як у словацької САУ "Сузана" чи французької "Цезар".

Скажімо, цінник САУ Zuzanna-2 починається з 5,863 млн доларів, що у 2,5 раза більше "Богдани".

Інфографіка: Авто24 за даними Bruegel

Значно простіша у виробництві українська "Богдана" Краматорського заводу у цьому списку - єдина, річний тираж якої принаймні удвічі більший від аналогічних артсистем на восьми інших заводах.

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Аналітики підрахували, що на початок осені продуктивність Краматорського заводу вже вийшла до 160-170 одиниць на рік.

Водночас, на підставі отриманих даних повідомляється, що Україна та її оборонно-промислова база мають велике значення для оборонної стратегії ЄС і можуть стати корисними для військово-промислового потенціалу Євросоюзу. Адже для багатьох продуктів Україна є найдешевшим і найперспективнішим виробником.