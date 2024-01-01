Сколько стоит украинская САУ "Богдана" и другие 155-мм самоходные гаубицы: инфографика

Страны Евросоюза тратят на военные цели около 2% своих ВВП, хотя 7 стран-членов ЕС еще меньше, говорится в исследовании Bruegel. Как следствие, Европейский оборонный рынок "остается фрагментированным".

А это уже проблема, поскольку отсутствие совместных закупок и национальных преференций по расходам на оборону приводят к малым рынкам с низким объемом производства.

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Низкие показатели производства являются основной причиной относительно высоких затрат на единицу продукции. Приводятся конкретные примеры производства тяжелой техники.

Украинский оборонный комплекс также вошел в исследование с собственной САУ "Богдана". Ее ценник сравнили с другими производителями аналогичной продукции.

Инфографика: Авто24 по данным Bruegel

Установлено, что украинская САУ стоит где-то 2,3 млн долларов. Это значительно дороже, чем российская "Мста", которая обходится в 1,47 млн долларов. Из девяти производителей оружия, продукция которых присутствует на европейском рынке, у россиян самое дешевое производство САУ.

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Практически в таком же ценовом диапазоне находится и американская САУ М109 – $1,6 млн. Но эксперты отмечают, что здесь не следует ориентироваться на российские и американские самоходки, поскольку они восстановлены из старых, а не изготовлены с нуля.

Таким образом, новенькая украинская "Богдана" прямо с конвейера – в одной ценовой нише с китайскими аналогами. Впрочем, эта САУ не имеет дорогостоящих инновационных систем, как у словацкой САУ "Сузана" или французской "Цезарь".

Скажем, ценник САУ Zuzanna-2 начинается с 5,863 млн долларов, что в 2,5 раза больше "Богданы".

Инфографика: Авто24 по данным Bruegel

Значительно проще в производстве украинская "Богдана" Краматорского завода. В этом списке она единственная, годовой тираж которой по крайней мере вдвое больше аналогичных артсистем на восьми других заводах.

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Аналитики подсчитали, что на начало осени производительность Краматорского завода уже вышла до 160-170 единиц в год.

В то же время, на основании полученных данных сообщается, что Украина и ее оборонно-промышленная база имеют большое значение для оборонной стратегии ЕС и могут стать полезными для военно-промышленного потенциала Евросоюза. Ведь для многих продуктов Украина является самым дешевым и перспективным производителем.