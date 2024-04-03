Американское издание New York Times со ссылкой на экспертов в военных кругах одобрительно отозвалось об украинской самоходной пушке "Богдана".

В начале войны, говорится в публикации издания, украинская армия имела на вооружении только одну артиллерийскую пушку "Богдана". Это единственная самоходная гаубица в арсенале стран бывшего СССР, способная стрелять снарядами калибра НАТО – 155 мм.

Уже первые дни войны показали, что пушка по конструкции, характеристикам и эффективности поражения живой силы и техники врага оказалась очень удачной (см. видео внизу). Ее перегоняли на самые опасные участки фронта, начиная с северного направления на северо-восточные позиции возле Харькова, на восточный и южный фронты и наоборот.

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Самоходка показала удивительные результаты стрельбы по врагу, что побудило наладить срочное производство таких пушек. Сейчас "...украинская оружейная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не скажут, сколько они в целом изготовили, увеличение производства свидетельствует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в стране".

Фото: Командование объединенных сил ВСУ

На более точную цифру указала со ссылкой на свои источники в военных кругах "Экономическая правда". В аналитической обширной по объему статье "Богиня войны. Как Украина наращивает производство САУ "Богдана" сообщается, что по состоянию на декабрь 2023 года Украина имела на вооружении 30 самоходных пушек "Богдана".

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Правда, в украинском издании говорится о выпуске шести единиц в месяц. Однако это данные за декабрь, за четыре месяца они могли измениться. В публикации New York Times от 2 апреля говорится о ежемесячном выпуске восьми самоходок "Богдана", что похоже на правду.

Если это действительно так, то это даже быстрее производительности французской компании Nexter, которая выпускает похожие по характеристикам, но более инновационные пушки Caesar с автоматической схемой зарядки. Французы, как пишет "Экономическая правда", выпускают шесть самоходных пушек в месяц.