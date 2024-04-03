Американське видання New York Times з посиланням на експертів у військових колах схвально відгукнулося про українську самохідну гармату "Богдана".

На початку війни, йдеться у публікації часопису, українська армія мала на озброєнні лише одну артилерійську гармату "Богдана". Це єдина самохідна гаубиця в арсеналі країн колишнього СРСР, що здатна стріляти снарядами калібру НАТО – 155 мм.

Вже перші дні війни показали, що гармата за конструкцією, характеристиками та ефективністю ураження живої сили й техніки ворога виявилася дуже вдалою (див. відео внизу). Її переганяли на найнебезпечніші ділянки фронту, починаючи з північного напрямку на північно-східні позиції біля Харкова, на східний та південний фронти й навпаки.

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Самохідка показала дивовижні результати стрільби по ворогу, що спонукало налагодити термінове виробництво таких гармат. Нині "…українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем “Богдана” щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні".

Фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ

На більш точну цифру вказала з посиланням на свої джерела у військових колах "Економічна правда". В аналітичній просторій за обсягом статті "Богиня війни. Як Україна нарощує виробництво САУ "Богдана" повідомляється, що станом на грудень 2023 року Україна мала на озброєнні 30 самохідних гармат "Богдана".

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Щоправда, в українському часописі йдеться про випуск шести одиниць на місяць. Однак це дані за грудень, за чотири місяці вони могли змінитись. У публікації New York Times від 2 квітня йдеться про щомісячний випуск восьми самохідок "Богдана", що скидається на правду.

Якщо це справді так, то це навіть швидше за продуктивність французької компанії Nexter, яка випускає схожі за характеристиками, але більш інноваційні гармати Caesar з автоматичною схемою зарядки. Французи, як пише "Економічна правда", випускають шість самохідних гармат на місяць.