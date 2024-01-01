Гусенична гаубиця Nemesis виходить з укриття

Артилерійську установку розмістили на модифікованій платформі GDELS ASCOD 2 разом з артилерійським гарматним модулем (AGM) від KNDS. Візуально система дуже схожа на Donar, яку обидві компанії випустили у 2008 році та встановили на оригінальне шасі ASCOD.

Як пише з посиланням на виробника GDELS ресурс Calibre Defence, ця машина стала подальшим розвитком AGM, яка спочатку встановлювалася на гусеничне шасі РСЗВ. Надалі ті зусилля були спрямовані на задоволення потреб німецької армії в новій самохідній гаубиці, яку зрештою задовольнила PzH2000.

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Тепер Nemesis прагне відродити коріння Donar у спробі замінити іспанську M109, про яку було оголошено у 2024 році. Повідомляється, що країна хоче отримати 145 гаубиць, 109 з яких на гусеничному шасі та 36 у вигляді колісних систем.

За межами Іспанії, платформа ASCOD 2 (австрійсько-іспанська асоціація розвитку співробітництва) нещодавно обрана Латвією для виконання вимог щодо БМП, і зараз розглядається для різних інших програм по всій Європі, що може підвищити привабливість Nemesis.

Одна платформа ASCOD 2, але версії на будь-які потреби військових. Фото: GDELS

У Європі існує парк самохідних гаубиць, зокрема гаубиць M109 та K9, що широко використовуються. При цьому Nemesis позиціюється як потужна альтернатива M109, що перебуває на озброєнні з 1960-х років. Стало відомо, що Швейцарія вже вирішила замінити свої M109 на AGM, встановлену на колісній машині 10×10 Piranha, яка також постачається компанією GDELS.

Однак, Nemesis з екіпажем із двох осіб значно привабливіший, ніж шість осіб в обслуговуванні більшості моделей сімейства M109. Це викликає занепокоєння в артилерійській спільноті, оскільки деякі побоюються, що буде занадто важко вести бойову дію з гарматою протягом тривалого часу з таким невеликим екіпажем.

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Як зазначається вище, екіпаж Nemesis складається з двох осіб, котрі розміщені в броньованій кабіні. Машина оснащена двигуном потужністю 1100 к.с., що для такої артсистеми навіть з запасом.

AGM може вести вогонь на 360 градусів і випускати до восьми пострілів на хвилину, причому весь процес ведення вогню повністю автоматизовано. Боєкомплект складається з 30 155-мм снарядів і стількох модульних зарядів.

Гаубиця може стріляти унікальними боєприпасами, що забезпечують дальність ураження до 70 км. У ролі близької підтримки вона може доставити п'ять снарядів по цілі на відстані 12 км, так що всі вони впадуть протягом двох секунд. Це цінно, оскільки за цей час ворог не встигає сховатися.