Гусеничные амфибии Bv 202 будут спасать жизни военнослужащих ВСУ

Вездеходные машины приобретены в Норвегии за средства латвийской громады Чикаго. В проекте также работает латвийская волонтерская организация "SOS Помощь армии Украины". Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Для Украины такая техника уже известна, первые машины Volvo Bv 202 (bandvagn) этой серии начали поступать в конце 2022 года. В подразделениях Сил обороны они используются как транспортные, десантные, на продольных скамьях задней секции может свободно сидеть 10 бойцов или вложены для перевозки 1000 кг груза.

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Однако основная специализация такой техники все-таки эвакуационная. В заднем звене сочлененной машины размещаются в двухъярусном исполнении носилки для четырех раненых. Просторный проход позволяет сопровождающему медику в пути стоять в полный рост и оказывать необходимую стабилизационную помощь. Есть также откидное кресло, что закреплено на стенке переднего борта по центру.

Кстати, первые эвакуационные машины переднего края появились в Стрые. Как говорилось в сообщении мэрии 26.12.2022 года, модернизировали гусеничные амфибии под санитарно-эвакуационную специализацию на местном заводе "Дискавери".

Тентовый кузов заднего звена на заводе в Стрые заменили на высокий каркасный металлический кунг. В дальнейшем такое решение позаимствовали другие украинские предприятия, которые взялись переделывать Bv 202 в эвакуационные машины переднего края. Фото: мэрия Стрыя

Что касается переднего звена шарнирно-сочлененной машины, то она куценькая для посадки людей - двухместная кабина и большая моторная зона. Там в первых версиях под капотом стоял карбюраторный 1,8-литровый двигатель Volvo на 82,5 л. с. Впоследствии силовой потенциал подняли до 2 л и 97 л.с., что улучшило ходовые характеристики.

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