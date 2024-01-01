Гусеничні амфібії Bv 202 рятуватимуть життя військовослужбовців ЗСУ

Всюдихідні машини придбані у Норвегії за кошти латвійської громади Чикаго. В проєкті також працює латвійська волонтерська організація "SOS Допомога армії України". Про це йдеться в повідомлення МЗС України.

Для України така техніка вже знана, перші машини Volvo Bv 202 (bandvagn) цієї серії почали надходити наприкінці 2022 року. В підрозділах Сил оборони вони використовуються як транспортні, десантні, на повздовжніх лавах задньої секції може вільно сидіти 10 бійців чи вкладено для перевезення 1000 кг вантажу.

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Однак основна спеціалізація такої техніки все-таки евакуаційна. В задній ланці зчленованої машини розміщуються у двоярусному виконанні ноші для чотирьох поранених. Просторий прохід дозволяє супроводжуючому медику в дорозі стояти у повний зріст і надавати необхідну стабілізаційну допомогу. Є також відкидне крісло, що закріплене на стінці переднього борту по центру.

До речі, перші евакуаційні машини переднього краю з’явилися в Стрию. Як йшлося у повідомленні мерії 26.12.2022 року, модернізували гусеничні амфібії під санітарно-евакуаційну спеціалізацію на місцевому заводі "Діскавері".

Тентовий кузов задньої ланки на заводі у Стрию замінили на високий каркасний металевий кунг. Надалі таке рішення запозичили інші українські підприємства, що взялися переробляти Bv 202 в евакуаційні машини переднього краю. Фото: мерія Стрия

Щодо передньої ланки шарнірно-зчленованої машини, то вона куценька для посадки людей - двомісна кабіна і велика моторна зона. Там в перших версіях під капотом стояв карбюраторний 1,8-літровий двигун Volvo на 82,5 к. с. Згодом силовий потенціал підняли до 2 л та 97 к.с., що поліпшило ходові характеристики.

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