Гусеничные роботы-пулеметчики вскоре выйдут на передовую: видео

Выданный документ является своеобразным допуском к эксплуатации этой системы в боевых подразделениях Сил обороны, независимо от их ведомственной принадлежности. Также это является своеобразным паспортом, что позволяет военным формированиям и их службам обеспечения покупать по установленной процедуре такую технику за счет государственного бюджета.

Кодификатором не указываются технические характеристики робота-дрона с дистанционным управлением, кроме общего описания, что это "гусеничная платформа для сложных условий" с пулеметом Browning 12.7. О кодификации сообщило Минобороны Украины.

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Из скудного количества фото в сети можно лишь сделать вывод, что здесь электротяговая ходовая, которая питается от аккумулятора. Также от батареи идет энергоснабжение на приводы дистанционного управления пулеметом.

Подробности о запасе хода и удаленности машины от оператора по известным причинам отсутствуют, а делать предположения нецелесообразно. Скриншот: Авто24

В ходовой использована металло-резиновая лента гусениц. Это дает уверенный контакт с поверхностью почвы или снега и положительно влияет на преодоление сложных участков пути с различным рельефом местности.

Управление несколько иное, чем в описании Минобороны. Там говорится, что "дистанционное управление через планшет", но планшет является пассивным атрибутом управления, туда выводится только изображение с камеры на штативе платформы.

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Непосредственно роботизированной машиной и пулеметным модулем оператор управляет с помощью пальчиковых джойстиков на дистанционном пульте.

"Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины. Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях. Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способна противостоять современным вызовам", – отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.