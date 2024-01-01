Гусеничні роботи-кулеметники невдовзі вийдуть на передову: відео

Виданий документ є своєрідним допуском до експлуатації цієї системи у бойових підрозділах Сил оборони, незалежно від їх відомчої належності. Також це є своєрідним паспортом, що дозволяє військовим формуванням та їх службам забезпечення купувати за встановленою процедурою таку техніку коштом державного бюджету.

Кодифікатором не вказуються технічні характеристики робота-дрона з дистанційним управлінням, окрім загального опису, що це "гусенична платформа для найскладніших умов" з кулеметом Browning 12.7. Про кодификацію повідомило Міноборони України.

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З мізерної кількості фото у мережі можна лише зробити висновок, що тут електротягова ходова, яка живиться від акумулятора. Також від батареї йде енергопостачання на приводи дистанційного керування кулеметом.

Подробиці про запас ходу та віддаленість машини від оператора з відомих причин відсутні, а робити припущення недоцільно. Скриншот: Авто24

У ходовій використано метало-гумову стрічку гусениць. Це дає впевнений контакт з поверхнею ґрунту чи снігу й позитивно впливає на подолання складних ділянок шляху з різним рельєфом місцевості.

Керування дещо інше, ніж в описі Міноборони. Там йдеться, що "дистанційне управління через планшет", але планшет є пасивним атрибутом управління, туди виводиться лише зображення з камери на штативі платформи.

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Безпосередньо роботизованою машиною та кулеметним модулем оператор керує за допомогою пальчикових джойстиків на дистанційному пульті.

"Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України. Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах. Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.