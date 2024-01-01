Кодифікована бронемашина Oncilla-Shturm має харківський родовід

В сповіщенні оборонного відомства йдеться про те, що бронеавтомобіль розрахований на екіпаж з трьох осіб (ймовірно, водій, командир й стрілець) та шістьох десантників.

Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

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Коротке інформаційне повідомлення не розкриває деталей про цю машину, але з наших попередніх публікацій відомо, що броньовані машини польського виробництва компанії Mista з назвою Oncilla дійсно належать українськими конструкторами. Машина створена у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. O. O. Морозова (скорочено ХКБМ).

Ось так виглядає Oncilla (вгорі) на скриншоті Авто24 і Oncilla-Shturm (внизу) на фото з сайту Міноборони України.

Вперше про цю машину стало відомо загалу на початку року. В січні українські захисники отримали від Польщі колісні броньовики Oncilla, дуже схожі на вітчизняні бронетранспортери "Дозор-Б". Як з’ясувалося, то так воно й було, оскільки Oncilla є повністю українською розробкою.

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Щоправда, тут варто уточнити, що перші надходження цих машин датуються ще довоєнним часом, оскільки у них вбачалася гарна альтернатива чотиривісним БТР-80 радянських часів та його численним модифікаціям. Машини добре себе зарекомендували в підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби.

За рівнем бронезахисту та із зовнішньою додатковою пасивною бронею (NATO Stanag 4569) екіпаж і десант надійно захищені від стрілецької зброї 7,62 мм та уламків мін і снарядів. Тут також встановлена подвійна протимінна підлога. Для комфорту є система кондиціювання та опалення (NATO AECTP – 230), що допоможе у спеку чи мороз.

Бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях. У будь-якому разі силовий потенціал сталий – машина комплектується моторами KM Deutz BF 4M 1013FC на 190,5 к.с. або Iveco NEF 4 ENTC потужністю 209,5 к.с. з автоматичними коробками передач.

По дорозі з твердим покриттям броньовик розвиває швидкість 120 км/год, по бездоріжжю волна впаде наполовину, а то й менше – все залежить від стану поверхні та кліматичних умов. Запас ходу гарантується на 700 кілометрів і навіть більше, якщо дорожні умови були сприятливі.

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"Вітчизняна бронемашина «Oncilla-Shturm» демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою. Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.