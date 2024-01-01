Кодифицированная бронемашина Oncilla-Shturm имеет харьковскую родословную

В извещении оборонного ведомства говорится о том, что бронеавтомобиль рассчитан на экипаж из трех человек (вероятно, водитель, командир и стрелок) и шесть десантников.

Машина оснащена автоматической коробкой передач и мощным турбодизельным двигателем, которые в сочетании придают бронетранспортеру хорошие ходовые и скоростные характеристики. Запаса топлива хватает на более 700 км пути.

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Короткое информационное сообщение не раскрывает деталей об этой машине, но из наших предыдущих публикаций известно, что бронированные машины польского производства компании Mista с названием Oncilla действительно принадлежат украинским конструкторам. Машина создана в Харьковском конструкторском бюро машиностроения им. O. O. Морозова (сокращенно ХКБМ).

Вот так выглядит Oncilla (вверху) на скриншоте Авто24 и Oncilla-Shturm (внизу) на фото с сайта Минобороны Украины.

Впервые об этой машине стало известно общественности в начале года. В январе украинские защитники получили от Польши колесные броневики Oncilla, очень похожи на отечественные бронетранспортеры "Дозор-Б". Как выяснилось, то так оно и было, поскольку Oncilla является полностью украинской разработкой.

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Правда, здесь стоит уточнить, что первые поступления этих машин датируются еще довоенным временем, поскольку в них усматривалась хорошая альтернатива четырехосным БТР-80 советских времен и его многочисленным модификациям. Машины хорошо себя зарекомендовали в подразделениях ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы.

По уровню бронезащиты и с внешней дополнительной пассивной броней (NATO Stanag 4569) экипаж и десант надежно защищены от стрелкового оружия 7,62 мм и обломков мин и снарядов. Здесь также установлен двойной противоминный пол. Для комфорта есть система кондиционирования и отопления (NATO AECTP – 230), что поможет в жару или мороз.

Бронетранспортер может изготавливаться в нескольких модификациях. В любом случае силовой потенциал постоянный – машина комплектуется моторами KM Deutz BF 4M 1013FC на 190,5 л.с. или Iveco NEF 4 ENTC мощностью 209,5 л.с. с автоматическими коробками передач.

По дороге с твердым покрытием броневик развивает скорость 120 км/ч, по бездорожью она упадет наполовину, а то и меньше – все зависит от состояния поверхности и климатических условий. Запас хода гарантируется на 700 километров и даже больше, если дорожные условия были благоприятные.

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"Отечественная бронемашина "Oncilla-Shturm" демонстрирует прогресс Украины в создании техники, отвечающей современным потребностям поля боя. Ее надежность и функциональность позволяют нашим военным выполнять боевые задачи в условиях высокой сложности, обеспечивая защиту личного состава и эффективность операций", – отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.