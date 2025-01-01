Гусеничный беспилотник TerMIT пойдет в войска

Кроме этого, полученный документ дает возможность производителям универсального гусеничного транспортера участвовать в тендерах на госзакупки.

Как сообщает Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, это – новая итерация комплекса.

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"В зависимости от поставленных задач TerMIT изготавливают в различных комплектациях. Есть платформы для осуществления медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории, транспортировки дополнительного снаряжения", – говорится в сообщении.

Предыдущие версии комплекса (см. видео ниже) уже известны в войсках, получили положительные отзывы армейцев. Их используют в логистических задачах, наблюдения за действиями врага.

Модульная схема надстройки на платформе позволяет ставить стрелковое вооружение – пулеметы, гранатометы дистанционного управления.

Детального описания новой кодифицированной версии Минобороны традиционно не предоставляет по ряду объективных причин. Довольно скупо на это обращает внимание отечественный производитель Tencore LLC, коллектив которого, по словам одного из соучредителей компании, вырос с 5 до 150 человек и сейчас начал "производить сотни наземных роботизированных платформ ежемесячно".

Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики и потенциал для дальнейшего совершенствования. Транспортер способен перевозить до трех центнеров веса. В предыдущей версии его вес составлял 250 кг, а средняя скорость доходила до 10 км/ч.

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Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам этот наземный робот может двигаться по различным грунтам и поверхностям: тяжелым бездорожьем, крутыми склонами, преодолевать препятствия, двигаться по траншеям и тому подобное.

Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот способен преодолеть несколько десятков километров.