Гусеничний безпілотник TerMIT піде у війська

Окрім цього, отриманий документ дає можливість виробникам універсального гусеничного транспортера брати участь у тендерах на держзакупівлю.

Як повідомляє Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, це – нова ітерація комплексу.

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"Залежно від поставлених завдань TerMIT виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження", – йдеться у повідомленні.

Попередні версії комплексу (див. відео нижче) уже відомі у військах, отримали схвальні відгуки армійців. Їх використовують у логістичних завданнях, спостереження за діями ворога.

Модульна схема надбудови на платформі дозволяє ставити стрілецьке озброєння – кулемети, гранатомети дистанційного управляння.

Детального опису нової кодифікованої версії Міноборони традиційно не надає через ряд об’єктивних причин. Доволі скупо на це звертає увагу вітчизняний виробник Tencore LLC, колектив якого, за словами одного зі співзасновників компанії, виріс з 5 до 150 людей і нині почав "виробляти сотні наземних роботизованих платформ щомісяця".

Нова версія має покращені динамічні характеристики та потенціал для подальшого удосконалення. Транспортер спроможний перевозити до трьох центнерів ваги. В попередній версії його вага становила 250 кг, а середня швидкість доходила до 10 км/год.

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Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям цей наземний робот може рухатись різними ґрунтами та поверхнями: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо.

Місткості акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот здатен подолати кілька десятків кілометрів.