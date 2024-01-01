Гусеничный экскаватор Kobelco будет разбирать завалы в Херсоне

Экскаватор японского производства подарило правительство этой страны. Применение ему уже определили. Машина будет работать, как пишет пресс-служба мэрии, на рециклинговой площадке, где специальные дробилки перерабатывают отходы от разрушений, образованные в результате вражеских обстрелов.

Таким образом, это будет не столько землекоп по прямому назначению, сколько машина рециклингового применения. Обломки кирпича, бетона Kobelco будет подбирать на кучах пожарищ и остатков зданий и загружать в бункеры дробилок.

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Производители этой машины хорошо знают, что такое руины: завод Kobelco размещен в Хиросиме, что в свое время была полностью разрушена взрывом атомной бомбы. Переданные Украине экскаваторы разрабатывались не только как землекопы, но и как рециклинговые машины.

Кроме стандартного ковша вместимостью 1.3 куб. метра, на макушку стрелы можно навешивать гидравлические ножницы, зубило гидравлического молота, ямобуры и тому подобное. Такая навесная атрибутика обычно используется на демонтажных операциях в зоне промышленных и жилых объектов.

Мощность Kobelco SK210 LC поступает от дизельного двигателя Hino JO5E-T5J с турбонаддувом. Относительно выбросов, то он соответствует экологическим нормам Tier 4 Interim/Stage IIIB. Имеет мощность 152 л. с.

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Благодаря длинной стреле на рукояти экскаватор имеет операционную высоту среза на уровне 9,7 метра и такой же продольный вылет по горизонту. По операционной глубине она достигает лишь 6,7 м, чего достаточно для разгребания, расчистки стандартных подвалов в разрушенных промышленных и жилых помещениях.

Мэрия города сообщила, что спецтехнику в рамках содействия восстановлению уже получили коммунальные предприятия "Парки Херсона", "ЭКОПОЛИС", "Херсонтеплоэнерго".